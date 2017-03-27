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تأجيل محاكمة 9 محامين بالشرقية لجلسة 20 مايو.. وإخلاء سبيلهم

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تأجيل محاكمة 9 محامين بالشرقية لجلسة 20 مايو.. وإخلاء سبيلهم تأجيل محاكمة 9 محامين بالشرقية لجلسة 20 مايو.. وإخلاء سبيلهم

التحرير

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الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار زكي العتريس، اليوم الإثنين، محاكمة 9 محامين، باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة، لجلسة 20 مايو المقبل، للمرافعة، وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وشهدت قاعة المحكمة، مناوشات بين عدد من المحامين وسامح عاشور، نقيب المحامين؛ بسبب رغبتهم في الترافع عن زملائهم، في الوقت الذي طالب فيه "عاشور" المحكمة بالتأجيل.

وشهد محيط المحكمة حالة من الاستنفار الأمني، بحضور مدير الأمن اللواء رضا طبلية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الاشتراك وآخرون مجهولون، في تجمهر بهدف احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال العنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.  

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