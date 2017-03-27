شعبة الدواجن تتعهد بخفض الأسعار خلال رمضان فى القاهرة فقط!

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، عن عمل منافذ لبيع الدواجن خلال الفترة المقبلة وطوال شهر رمضان بأسعار متوسطة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، بالاضافة إلي تنظيم معرض للدواجن بأرض المعارض.

وأضاف السيد أن الفترة المقبلة ستشهد تخفيضات في أسعار الدواجن، ولكن ستناقش الشعبة مدى الخفض المقدم لمنافذ البيع، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماع للشعبة خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الداجنة لبحث تخصيص الأراضى للتوسع فى الاستثمار فى الثروة الداجنة.

وقال السيد أن المنافذ المقرر أن تنظمها شعبة الدواجن ستكون فى نطاق محافظة القاهرة فقط، بخلاف المنافذ التى سينفذها الاتحاد العام للغرف التجارية فى نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، ووعد المواطنين بتوفير الدواجن بأسعار مناسبة في متناول اليد.

يذكر أن جميع جهات الدولة تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار في الفترة الأخيرة وتغيرها بشكل مستمر.

يذكر أن أسعار الدواجن إرتفع خلال الشهرين الماضيين قرابة 12 جنيه فى الكيلو بسبب تداعيات عدد من القرارات الاقتصادية للحومة والبك المركزى أبرزها الثلاثة قرارات التى أثرت بشكل كبير في زيادة أسعار الدواجن بكافة أنواعها وهى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) وإصدار قرارًا لإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ثم إلغاء هذا القانون بدعوى الإضرار بالإنتاج المحلى إلى جانب تثبيت سعر الدولار الجمركى عند حدود سعرية مرتفعة ما ادى لزيادة التكلفة التى يسددها المستورد كضريبة مركية عند استيراد خامات الإنتاج ممن أعلاف وأدوية بيطرية ومعدات تدخل فى تربية وتصنيع الدواجن.

المصدر:مصرفايف