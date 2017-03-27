الأهلي يلتقي النجم الساحلي في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة

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يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي، في السادسة مساء اليوم "الاثنين"، بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة على صالة محمد الزواوي بنادي الترجي في تونس.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور النهائي من البطولة، بعد تغلبه على فريق «برج بوعريريج» الجزائري 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، بدور نصف النهائي.

بينما تأهل «النجم الساحلي» التونسي إلى المباراة النهائية على حساب فريق «السويحلي» الليبي في دور نصف نهائي البطولة.