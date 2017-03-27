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رسمياً || وزارة المالية توافق على منح نسبة العلاوة الإجتماعية .. تعرف عليها

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رسمياً || وزارة المالية توافق على منح نسبة العلاوة الإجتماعية .. تعرف عليها رسمياً || وزارة المالية توافق على منح نسبة العلاوة الإجتماعية .. تعرف عليها

في بيان رسمي اليوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017، قال الأمين العام لإتحاد نقابات عمال ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي، النائب محمد وهب الله، أن لجنة القوى العاملة قد تلقت رداً رسمياً من قبل وزارة المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة.

قال النائب محمد وهب الله، أن الوزارة وافقت على منح نسبة العلاوة الإجتماعية لتكون 10% بدلاً من 7%، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الماضي.

أضاف ” وهب الله ” في البيان، أن حسم هذا الموقف نهائياً سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مارس 2017، حيث سترفع اللجنة التقرير النهائي لمشروع العلاوة، ليعرض على الجلسة العامة، حتى يتم إقرار العلاوة في نفس اليوم ومن المقرر أن تصرف العلاوة لكل العاملين بالدولة في شهر أبريل المقبل.

 

المصدر:مصر فايف

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