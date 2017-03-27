أنجح الفرق الأوروبية في تفادي الخسارة بتصفيات المونديال

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نجح المنتخب الإسباني في التغلب على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا، ليعزز لاروخا رقمه القياسي؛ من خلال تفادي الهزيمة في تصفيات المونديال لـ24 عاما، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعرضت إسبانيا لآخر هزيمة في شهر مارس من عام 1993 على يد الدنمارك بنتيجة 1-0، وضم تشكيل الدنمارك بطلة أوروبا حينها لاعبين أمثال؛ بيتر شمايكل وبراين لاودروب، بينما تواجد في تشكيلة إسبانيا لاعبين من أمثال بيب جوارديولا وأندوني زوبيزاريتا.

وخاض المنتخب الإسباني منذ تلك الخسارة 57 مباراة في تصفيات كأس العالم، ونجح في تحقيق الفوز في 44 مباراة والتعادل في 13 مواجهة، ولم يتعرض للخساراة في أي مباراة، ونجح في الماتدور الإسباني في الفوز بمونديال 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا.

وفي الفترة نفسها، يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في قائمة أنجح الفرق في تفادي الخسارة في تصفيات كأس العالم، إذ لم تخسر الماكينات سوى مباراة واحدة فقط، أمام إنجلترا بنتيجة 5-1 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، إز لعبت ألمانيا 44 مباراة حققت الفوز في 33 والتعادل في 10، وتمكنت ألمانيا في تلك الفترة من الفوز بمونديال 2014 في البرازيل، واحتلال الوصافة في 2002 إلى جانب الحصول على المركز الثالث في نسختي 2006 و2010.

وتتواجد إيطاليا في المركز الثالث بعدما خاضت 57 مباراة، حققت الفوز في 39 مباراة والتعادل في 16، والخسارة في مبارتين فقط، كانت الأولى بهدف نظيف من سويسرا في تصفيات مونديال 1994، والثانية من سلوفينيا في تصفيات مونديال 2006 بهدف نظيف أيضا.

وتحتل هولندا المركز الرابع في القائمة، بعدما خاضت 58 مباراة، حققت خلالها الفوز في 44 مباراة والتعادل في 9 والخسارة في 4، كانت الأولى؛ أمام النرويج بنتيجة 2-1 في تصفيات مونديال 1994، والثانية؛ بهدف نظيف من تركيل في تصفيات مونديال 1998، وتعرضت لخسارتين في تصفيات 2002 كانت الأولى من البرتغال بثنائية نظيفة ومن أيرلندا بهدف نظيف، وذلك دون احتساب مباريات التصفيات المؤهلة إلى المونديال المقبل.

وتتواجد فرنسا في المركز الخامس في القائمة، من خلال خوض الديوك 42 مباراة حقق خلالها الفوز في 24 والتعادل في 13 والخسارة في 5، من بينهم 3 خسائر في تصفيات 1994 بالخسارة من إسرائيل 3-2 وبلغاريا 2-0 و2-1، ومن ثم الخسارة من النمسا 2-1 في تصفيات مونديال 2010 ومن إسبانيا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2014.

وتحتل البرتغال المركز السادس، بعد خوضها 67 مباراة حققت خلالها الفوز في 45 مباراة والتعادل في 17 والخسارة في 5، وذلك من خلال الخسارة في مبارتين في تصفيات 1994 أمام إيطاليا بنتيجة 3-1 وبهدف نظيف، ومن ثم الخسارة في مباراة في تصفيات 1998 أمام أوكرانيا بنتيجة 2-1 والخسارة من الدنمارك بنتيجة 3-2 في تصفيات مونديال 2010 قبل الخسارة من روسيا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2014 دون احتساب مباريات التصفيات الحالية.