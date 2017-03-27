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«شمايكل» على رادار أرسنال في الصيف

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«شمايكل» على رادار أرسنال في الصيف «شمايكل» على رادار أرسنال في الصيف

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يسعى لضم الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي أرسنال يرغبون في ضم الدولي الدنماركي صاحب الـ30 عامًا، نظرًا لتقديمه مستوى مميز هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على الرغم من أن الثعالب يأتون في النصف الثاني في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، بفارق 39 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

وأشارت "ذا صن" إلى أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال، يسعى لتدعم مركز حراسة المرمى خصوصًا وأن الفريق في آخر 6 مباريات له استقبلت شباكه 16 هدفًا.

وتابعت الصحيفة بأن أرسنال يرغب في ضم شمايكل ليكون خليفة طويلة الأجل لحارس الفريق الحالي بيتر تشيك، الذي يتعرض لغزطات كبيرة من مشجعي الجانرز في الوقت الحالي، علاوة على وجود تقارير تفيد بخروج ديفيد أوسبينا الحارس الإحتياطي في الصيف المقبل.

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التحرير

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