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فلافيو ينضم للجهاز الفني لمنتخب أنجولا

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فلافيو ينضم للجهاز الفني لمنتخب أنجولا فلافيو ينضم للجهاز الفني لمنتخب أنجولا

التحرير

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أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن تعيين نجم الأهلي الأسبق أمادو فلافيو، ضمن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا تحت قيادة بيتو بيانتشي، على أن يستلم الفهد الأنجولي العمل بدءا من الشهر الجاري.

وسيبدأ فلافيو مهامه مع الأنجولي في المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا، غدا الثلاثاء، في مدينة دربان على ملعب ABSA.

وشارك مهاجم الأهلى السابق مع منتخب بلاده في المرة الوحيدة في كأس العالم 2006، ونجح في تسجيل هدف بلاده الوحيد في البطولة في شباك إيران.

ويستعد المنتخب الأنجولي لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ يتواجدوا في المجموعة التاسعة بجوار بوتسوانا وموريتانيا وبوركينا فاسو.

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التحرير

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