مفاجأة.. «البريميرليج» يضم 24 لاعب فقط فازوا بدوري الأبطال

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لم يتمكن أي نادي إنجليزي من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تشيلسي في عام 2012، عندما تغلب على بايرن ميونيخ بركلات الترجيح على ملعب أليانز أرينا.

واللافت للنظر أنه لم يتبق من تشكيلة تشيلسي الأساسية في تلك المباراة سوى لاعبين فقط، ومن بينهما لاعب غادر البلوز تجاه الدوري الفرنسي، قبل أن يعود مجددا إلى ستامفورد بريدج.

وعلى الرغم من عدم تمتع الأندية الإنجليزية بحملات ناجحة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، إلا أن البريميرليج يتواجد به كوكبة من اللاعبين الذين أحرزوا لقب أعرق المسابقات الأوروبية من قبل.

وبدورها استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكثر الأندية الإنجليزية في الموسم الحالي التي تضم لاعبين سبق لهم وأن توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، واللافت للنظر أن ستوك سيتي يتصدر تلك القائمة على الرغم من تواجده في المركز التاسع في جدول الترتيب.

ويضم ستوك سيتي في قائمته لهذا الموسم 5 لاعبين توجوا بدوري الأبطال من قبل، هم؛ مارك مونيسا الذي توج باللقب مع برشلونة في عام 2009 إلى جانب ماركو أرانتوفيتش الذي فاز بالبطولة مع إنتر مورينيو في عام 2010 إلى جانب إبراهيم أفيلاي الذي فاز بدوري الأبطال مع البرسا في عام 2011 وشكودران شاكيراي مع بايرن ميونيه في عام 2013 وأخيرا بويا كيركيتش مع برشلونة في عام 2011.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في القائمة بأربع لاعبين بالتساوي مع ساثوهامبتون، ويتواجد مع البلوز كل من جارس كاهيل وجون تيري وديفيد لويز الذين توجوا باللقب مع الفريق اللندني نفسه في عام 2012 وبيدرو الذي فاز باللقب مع برشلونة عامي 2009 و2011.

أما ساوثهامبتون فيضم ريان بيرتراند الذي توج باللقب مع تشيلسي في عام 2012 ومارتن كاسيريس مع برشلونة في 2009 وأوريول روميو الذي فاز مع البلوز في عام 2012 وأخيرا بيير إيملي هويبرج مع البايرن في عام 2013.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في القائمة بتواجد ثلاث لاعبين توجوا باللقب من قبل هم مايكل كاريك وواين روني مع الشياطين الحمر في عام 2008 وخوان ماتا مع تشيلسي في عام 2012.

وفي المركز الخامس مانشستر سيتي بلاعبين فقط هما يايا توريه وكلاوديو برافو وأتت ألقابهما مع برشلونة عامي 2009 و2011 على الترتيب، وفي المركز السادس تتواجد أندية أرسنال وميدلزبره وسندرلاند ووست بروميتش وليفربول ووست هام مناصفة بلاعب واحد فقط.

ويتواجد بيتر تشيك مع أرسنال بعد فوزه مع تشيلسي في عام 2012، أما ليفربول فيتواجد فيه دانيل ستوريدج الذي فاز مع تشيلسي أيضا، ويتواجد في ميدزلبره فيكتور فالديز الذي توج باللقب الأوروبي 3 مرات مع برشلونة أعوام 2006 و2009 و2011.

أما سندرلاند فيتواجد فيه جون أوشيه الذي توج مع مانشستر يونايتد في عام 2008، ويضم وست هام ألفارو أربيلوا الذي فاز مع ريال مدريد باللقب عامي 2014 و2016، ويتواجد في وست بروميتش دارين فليتشر لاعب اليونايتد في عام 2008.

والجدير بالذكر أن أندية إيفرتون وتوتنهام لا يتواجد بها أي لاعب سبق وأن توج بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل باقي الأندية بورنموث وبيرنلي وكريستال بلاس وهال سيتي وليستر سيتي وسوانزي سيتي وواتفورد.