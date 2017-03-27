مرور القليوبية: طفرة مرورية بميدان المؤسسة وانحسار حوادث الطرق

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أكد العميد محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، أن سيارات النجدة والدوريات الراكبة تمر على الطريق الزراعي على مدار 24 ساعة، لفحص أي بلاغات تكدس أو اختناقات أو حوادث على هذا الطريق الحيوي، معلنا انحسار حوادث الطرق في الفترة الأخيرة بعد فرض مخالفات فورية على مخالفي السرعة المقررة.

من جانبه، قال العقيد حسن مكاوي، رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة، إن ميدان المؤسسة يشهد طفرة مرورية جديدة بفضل الحملات المرورية عليه، وعلى موقف كلية الزراعة وطريق أحمد حلمي في نطاق محافظة القليوبية، بغرض تحقيق السيولة المرورية في هذه المناطق.

وأكد مكاوي أن تعليمات اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، تقضي بتكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والرئيسية، وضبط السيارات التي تعوق حركة المرور، لخلق سيولة مرورية على هذه الطرق.