أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مرور القليوبية: طفرة مرورية بميدان المؤسسة وانحسار حوادث الطرق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طفرة مرورية بميدان المؤسسة (1)طفرة مرورية بميدان المؤسسة (1)

طفرة مرورية بميدان المؤسسة (2)طفرة مرورية بميدان المؤسسة (2)

طفرة مرورية بميدان المؤسسة (4)طفرة مرورية بميدان المؤسسة (4)

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:
أكد العميد محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، أن سيارات النجدة والدوريات الراكبة تمر على الطريق الزراعي على مدار 24 ساعة، لفحص أي بلاغات تكدس أو اختناقات أو على هذا الطريق الحيوي، معلنا انحسار حوادث الطرق في الفترة الأخيرة بعد فرض مخالفات فورية على مخالفي السرعة المقررة.

من جانبه، قال العقيد حسن مكاوي، رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة، إن ميدان المؤسسة يشهد طفرة مرورية جديدة بفضل الحملات المرورية عليه، وعلى موقف كلية الزراعة وطريق أحمد حلمي في نطاق محافظة القليوبية، بغرض تحقيق السيولة المرورية في هذه المناطق.

وأكد مكاوي أن تعليمات اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، تقضي بتكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والرئيسية، وضبط السيارات التي تعوق حركة المرور، لخلق سيولة مرورية على هذه الطرق.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة