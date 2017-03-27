ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلان كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة، واحال اللواء خالد عبد العال مدير الامن المتهمين للنيابة لتولى التحقيقات.

كان اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة تلقى اخطار من العميد نبيل سليم رئيس مباحث قطاع الشرق ، يفيد أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع الثورة ـ دائرة القسم تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من الأهالي باستبيان الأمر تمكن من ضبط خالد فوزي ، عاطل ،عمرو عبد المنعم ، عاطل وبحوزته سلاح ابيض " شفرة موس " ، احمد علاء الدين ، عاطل ؛عقب قيامهم سرقة يحي محمد ، سائق بشركة ،قائد السيارة رقم د ل ن 594 ماركة جراند جيلي والاستيلاء منه على 3 هواتف محمولة وحافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي 420 جنيه وبطاقة الرقم القومي كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض " شفرة موس " أثناء تواجده داخل السيارة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليه أيد ما جاء بالفحص واتهمهم بشروعهم في سرقته بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق