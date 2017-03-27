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ضبط محكوم عليه بالإعدام هارب من سجن الفيوم في عين شمس

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ضبط محكوم عليه بالإعدام هارب من سجن الفيوم في عين شمس ضبط محكوم عليه بالإعدام هارب من سجن الفيوم في عين شمس

مصراوي Masrawy

ضبط محكوم عليه بالإعدام هارب من سجن الفيوم

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
تمكنت مباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث، من ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام اِختبأ داخل شقة في عين شمس.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث القسم مفادها أن كامل عطية، عاطل (والهارب من سجن الفيوم، إبان أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 8052/638 لسنة 2010م ابشواى/ الفيوم " قتل" والمقضي فيها بالإعدام شنقاً بجلسة 17/4/2012م )، والمحرر بشان واقعة هروبه المحضر رقم 1379 لسنة 2011م ابشواى؛ يستأجر شقة مفروشة بمساكن عين شمس دائرة القسم .
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد نبيل سليم رئيس مباحث قطاع الشرق، بالحكم الصادر ضده أقر به، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

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