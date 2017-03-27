تجديد حبس متهمين جدد في قضية "ولاية سيناء " 15 يومًا

كتب - صابر المحلاوي:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من "عياد. س" وابنه "أحمد.ع" 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء"، والانضمام لجماعة إرهابية، والتواصل مع التنظيم الإرهابي المعروف بـ"داعش".

ووجهت جهات النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة .