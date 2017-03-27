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وكيل الأزهر: الاستخدام السيء للموارد الطبيعية حولها من نعمة إلى نقمة

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (1)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (1)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (2)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (2)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (3)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (3)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (4)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (4)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (5)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (5)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (6)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (6)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (7)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (7)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (8)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (8)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (9)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (9)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (10)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (10)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (11)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (11)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (12)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (12)

وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (13)وكيل الأزهر الاستخدام السيء للموارد الطبيعية (13)

كتب- محمود مصطفى:
تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الاثنين، إن الأزهر يهتم بالجوانب النظرية والتطبيقية كما هو الحال بالنسبة للعلوم الشرعية.

وأضاف شومان خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للعلوم الأساسية "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة"، الذي عُقد بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر والجامعة يدركان أهمية البيئة والطاقة وتنظيم العلاقة بينهما، وهناك إشكالية في توفير المتطلب من الطاقة لحياة هادئة.

ولفت إلى أن هناك ممارسات خاطئة في الحصول على الطاقة حولتها من نعمة إلى شيء مدمر للناس ونقمة عليهم.

وأوضح وكيل الأزهر أن الموارد الطبيعية لم تستغل بعد مثل الطاقة الشمسية ومياه عذبة مثل نهر النيل ومصادر أخرى عذبة وتوجد مشكلات في استخدامها، وكذلك الهواء، منوها إلى أن مهمة العلماء حل تلك المشكلات لتوفير حياة هادئة الناس.

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مصراوي Masrawy

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