القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بإحدى دول الخليج برواتب تصل لـ٢١ ألف جنيه

كتبت - نورا ممدوح :

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 3 مهن بشركة للتجارة والمقاولات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيه مصرياً، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية.

وتستقبل الوزارة الطلبات حتى يوم الخميس، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المهن المطلوبة من الذكور، مساح أراضي خبرة 5 سنوات فأكثر، والسن من 25 سنة فأعلى، ومساح لا يقل خبرة عن 3 سنوات فأكثر، والسن من سنة 23 فأعلى، ومساعد مساح خبرة سنة فأكثر، والسن 21 سنة فأعلى.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصر على مدى الأربعة أيام، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة .

وحددت الوزارة موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة، أيام 2و3و4 إبريل القادم.​