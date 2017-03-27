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ضبط خادمة بتهمة بسرقة مشغولات و20 عملة ذهبية من مسكن صاحب محل بمصر الجديدة

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ضبط خادمة بتهمة بسرقة مشغولات و20 عملة ذهبية من مسكن صاحب محل بمصر الجديدة ضبط خادمة بتهمة بسرقة مشغولات و20 عملة ذهبية من مسكن صاحب محل بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات و20 عملة ذهبية

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من مسكن صاحب محل في الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من جوزيف ميشيل، صاحب محل للأحذية؛ باكتشافه سرقة بعض مشغولات الذهبية " 2 خاتم ألماظ، خاتم ذهبي، و 20 عملة ذهبية"، من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامه جميع منافذ الشقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول المترددين على العقار والشقة سكن المبلغ بإشراف العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث الشرق، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمته فاتن شلبي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدتها، وأقرت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، تم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنها ،باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة .

وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتحرير عن ذلك المحضر واخطار النيابة العامة للتحقيق.

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