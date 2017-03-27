مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة يشدد على حسن معاملة المواطنين

كتب – فتحي عمر وسامح غيث :

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد القاهرة – المول التجاري الملحق بالمحطة - متحف السكة الحديد- نقطة شرطة الفرز التابعة لقسم شرطة محطة الضواحي" لمتابعة الحالة الأمنية .

وتبين انتظام كافة الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحطة وكذا الصالات وأجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن.

وأكد حسين، خلال الجولة التفقدية المفاجأة، على إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم وعلى فحص أمتعه المواطنين المترددين على المحطة وحسن معاملة الجمهور، والتأكيد على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش بواسطة عنصر المفرقعات وتفعيل الحرم الأمن بالمحطات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي، والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين بداخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم الساحات الخارجية للمحطة بواسطة عنصر المفرقعات.

كما نبه بضرورة حسن معاملة المواطنين مقدمي الشكاوى ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والتأكيد على التحلي بالحكمة والكياسة واللباقة التي تنعكس بدورها في بث روح الثقة بين المواطنين .