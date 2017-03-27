أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة يشدد على حسن معاملة المواطنين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (1)مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (1)

مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (2)مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (2)

مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (3)مدير شرطة المواصلات خلال جولة مفاجأة (3)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث :

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد القاهرة – المول التجاري الملحق بالمحطة - متحف السكة الحديد- نقطة شرطة الفرز التابعة لقسم شرطة محطة الضواحي" لمتابعة الحالة الأمنية .

وتبين انتظام كافة الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحطة وكذا الصالات وأجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن.

وأكد حسين، خلال الجولة التفقدية المفاجأة، على إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم وعلى فحص أمتعه المواطنين المترددين على المحطة وحسن معاملة الجمهور، والتأكيد على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش بواسطة عنصر المفرقعات وتفعيل الحرم الأمن بالمحطات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي، والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين بداخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم الساحات الخارجية للمحطة بواسطة عنصر المفرقعات.

كما نبه بضرورة حسن معاملة المواطنين مقدمي الشكاوى ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والتأكيد على التحلي بالحكمة والكياسة واللباقة التي تنعكس بدورها في بث روح الثقة بين المواطنين .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط