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إيران عن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بطهران في البحرين: مزاعم متكررة وواهية

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إيران عن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بطهران في البحرين: مزاعم متكررة وواهية إيران عن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بطهران في البحرين: مزاعم متكررة وواهية

مصراوي Masrawy

إيران عن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بطهران في ا

طهران - (د ب أ):

 

وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين إعلان البحرين القبض على خلية إرهابية مرتبطة بطهران بأنها "مزاعم لا أساس لها".

وكانت البحرين أعلنت الليلة الماضية القبض على خلية إرهابية متهمة بتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية، استهدفت بعض كبار المسؤولين ورجال الأمن. وقالت إن بحرينيين اثنين هاربان في إيران هما من يقودان الخلية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيراينة (إرنا) عن الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي القول: "ما يثير الدهشة، هو أن المسؤولين البحرينيين يكررون بين الحين والآخر مثل هذه المزاعم الواهية والملفقة، ويصرون على توجيه مثل هذه التهم للجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "جدير بالمسؤولين البحرينيين أن يصبوا كل جهودهم من أجل وضع حد لقمع واعتقال علماء الدين، وأن يعملوا من أجل منح الشعب حرية التعبير، بدلا من اللجوء إلى الإسقاط والتهرب من المسؤولية، واعتماد مثل هذه الأساليب الخاوية والمكررة".

ودعا البحرينية إلى "مراعاة مبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه الاتهامات".

وكانت البحرين أعلنت القبض على 14 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 32 عاما، ويقودهم بحرينيان هاربان في إيران.

 

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مصراوي Masrawy

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