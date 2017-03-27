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بالصور.. الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (1)الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (1)

الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (2)الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (2)

الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (3)الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (3)

الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (4)الجيش يوزع 1500 كرتونة غذائية على أهالي الداخلة (4)

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

انتهت القوات المسلحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من توزيع 1500 كرتونه غذائية على أهالي مركز ومدينة الداخلة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق، تخفيفا على المواطنين.

وقال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، في بيان له، إن سعر الكرتونة 25 جنيه وتشمل مواد غذائية متنوعة، لافتا إلى أن سيارات القوات المسلحة تجوب أيضا القرى والعزب، لضمان استفادة المواطنين من الدعم المقدم، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين، للحصول على هذه الكراتين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المدينة وضع خطة لسيارات الخدمة الوطنية والتموين المتنقلة، والتى تقوم بتوفير اللحوم والدواجن، ومنتجات الألبان، والأسماك بأسعار مخفضة، لتجوب كافة القرى بالتناوب.

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