"التضامن" تلغي انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بأسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

قررت مديرية التضامن بأسوان، إلغاء عقد الجمعية العمومية لجمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بأسوان، المقرر انعقادها اليوم الإثنين، لانتخاب مجلس إدارة النادي، وذلك بسبب مخالفة شروط الدعوة لانعقاد الجمعية، وأهمها عدم إخطار الأعضاء بخطاب مسجل بميعاد الجمعية العمومية, وعدم إرسال الأوراق الخاصة بالجمعية لمديرية التضامن قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يوما كما يحدد قانون الجمعيات.

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، تقدموا بمذكرة لمديرية التضامن بأسوان بمخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات للقواعد والقانون, وأرسلت إدارة الجمعيات، صلاح فتحي متولي، مسؤول الجمعيات، لزيارة النادي ومراجعة الأوراق، حيث توصل إلى وجود مخالفات إجرائية، ما يترتب عليها إلغاء إجراء اجتماع الجمعية العمومية اليوم، وعدم إجراء انتخابات النادي.