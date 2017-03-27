أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"التضامن" تلغي انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس باسوان (1)انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس باسوان (1)

انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس باسوان (2)انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس باسوان (2)

أسوان ـ إيهاب عمران:

قررت مديرية التضامن بأسوان، إلغاء عقد الجمعية العمومية لجمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بأسوان، المقرر انعقادها اليوم الإثنين، لانتخاب مجلس إدارة النادي، وذلك بسبب مخالفة شروط الدعوة لانعقاد الجمعية، وأهمها عدم إخطار الأعضاء بخطاب مسجل بميعاد الجمعية العمومية, وعدم إرسال الأوراق الخاصة بالجمعية لمديرية التضامن قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يوما كما يحدد قانون الجمعيات.

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، تقدموا بمذكرة لمديرية التضامن بأسوان بمخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات للقواعد والقانون, وأرسلت إدارة الجمعيات، صلاح فتحي متولي، مسؤول الجمعيات، لزيارة النادي ومراجعة الأوراق، حيث توصل إلى وجود مخالفات إجرائية، ما يترتب عليها إلغاء إجراء اجتماع الجمعية العمومية اليوم، وعدم إجراء انتخابات النادي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط