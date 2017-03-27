صورة.. عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد كنده في حفل أسري

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احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته كنده علوش الـ34، في حفل أسري، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أجواء الاحتفال لكندة ووالدتها يتوسطهما عمرو.

ومن المفترض أن يحتفل عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته مرة ثانية، بحفل كبير يحضره أصدقائهم بالوسط الفني، حيث أن الحفل الأول ضم عدد من أسرتهم وكان يخلو من الأصدقاء أو زملاء الوسط.

ويواصل عمرو تصوير مسلسله الجديد "نقطة ومن أول السطر"، والمقرر عرضه في شهر رمصان القادم، ويشاركه بالبطولة الفنانين: دينا الشربيني، ريم مصطفى، دلال عبد العزيز، وإخراج إسلام خيري.