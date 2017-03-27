انطلاق ورشة تدريب على مكافحة أمراض الأسماك في إفريقيا

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افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فعاليات ورشة التدريب الخاصة بتشخيص ومكافحة أمراض الأسماك في إفريقيا، نيابة عن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت نائب وزير الزراعة أهمية الورشة التي تهدف لدعم قدرات البلدان الإفريقية في مجال التشخيص والتحكم في أمراض الأسماك، والتعرف على الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي، لافتة إلى أن مصر تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكى.

وأضافت محرز، أنه بالتزامن مع هذه الورشة التدريبية، اجتمعت لجنة الخبراء التابعة للاتحاد الإفريقي لوضع البرنامج التدريبي وتوحيده للدول الناطقة باللغة الإنجليزية لوقاية وحماية الأسماك من الإصابة بالأمراض والتشخيص السليم والعلاج المناسب وكيفية تداول الأسماك.