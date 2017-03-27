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قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج على 3 مهن.. اليوم

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قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج على 3 مهن.. اليوم قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج على 3 مهن.. اليوم

التحرير

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تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 3 مهن بشركة للتجارة والمقاولات بإحدى دولة الخليج، برواتب توازي من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيه مصري، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، موضحة أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة من الذكور، مساح أراضي خبرة 5 سنوات فأكثر، والسن من  25 سنة فأكثر، ومساح ليفل خبرة 3 سنوات فأكثر، والسن يبدأ من 23، ومساعد مساح خبرة سنة فأكثر، والسن 21 سنة فأعلى.

وأوضح "سعفان" أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصر خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقًا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وقال الوزير: إنه "تم تحدد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة أيام 2 و 3 و 4 إبريل القادم".

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التحرير

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