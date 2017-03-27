طارق عامر: الودائع العربية تقلصت من 31 مليار دولار إلى 2 مليار فقط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد البرماوي و رنا عبد الصادق

في أول ظهور له عقب عودته من رحلة علاجية بألمانيا، افتتح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمر "عام على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وحضر الجلسة الافتتاحية مع نائبه، جمال نجم، ورئيس هيئة الرقابة المالية، بجانب رئيس بنك القاهرة ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، والدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن "البنك المركزي تلقى ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار في 2011، وانخفضت إلى ملياري دولار في 2016 وهو ما أثَّر على السيولة الأجنبية لديه".

وشدد "عامر" خلال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات كانت ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل استيراد الدولة بنحو 12 مليار دولار من الصين سنويًا.