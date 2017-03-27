سامح عاشور يصل الزقازيق للدفاع عن 9 محامين بواقعة «نيابة أبو كبير»

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الشرقية – إسلام عبدالخالق:

وصل المستشار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، مقر محكمة جنايات الزقازيق، ليترأس هيئة الدفاع عن 9 محامين بمدينة أبو كبير، في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير لمدة 5 ساعات متواصلة.



كانت مباحث أبو كبير، قد ألقت القبض على اثنين من المحامين، وثلاثة آخرين بمرسى مطروح ورأس البر.



ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الاشتراك وآخرون مجهولون، في تجمهر بهدف احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال العنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.



كما وجهت النيابة، للمتهمين، تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبو كبير، المستشار بدر الشافعي.