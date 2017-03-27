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بالفيديو || مدير المدرسة الدولية || عن حفل "رقص العراة" بعض الطلبة هم من نظموا حفل «الاستربتيز»

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بالفيديو || مدير المدرسة الدولية || عن حفل "رقص العراة" بعض الطلبة هم من نظموا حفل «الاستربتيز» بالفيديو || مدير المدرسة الدولية || عن حفل "رقص العراة" بعض الطلبة هم من نظموا حفل «الاستربتيز»

علق وليد أبو شقرة رئيس مجلس أمناء مدرسة دولية في ، على صور حفل «استربتيز» التي انتشرت على مواقع الإنترنت والتي ادعى البعض أنها تخص المدرسة التي يرأس مجلس أمنائها، والتي ظهر بها صور راقصات شبه عاريات.
 
وقال أبو شقره، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن الأمر تم التحقيق فيه وتم التوصل إلى أن الحفل تم بعيدا تمام عن علم المدرسة، إضافة إلى أن الحضور عددهم يفوق عدد الطلاب الخريجين.
 
وأضاف أبو شقره، أن المدرسة تحترم العادات والتقاليد والأجواء الأخلاقية داخل المدرسة رائعة وليس لها علاقة على الإطلاق بالحفل الذي تم نشر صورة، وسيتم مساءلة الشركة التي ألصقت اسم المدرسة على الصور التي قامت بنشرها على الإنترنت.
 
ولفت أبو شقره، أن بعض الطلاب قد يكونوا هم من اتخذوا قرار إقامة مثل هذا الحفل، دون أن يكون للمدرسة علم به، خاصة وأن هؤلاء طلاب خريجيين ولم يعد للمدرسة سلطة عليهم.

 

 

المصدر:صدي البلد

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