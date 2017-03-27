دراسة: استخدام "العنكبوت" لعلاج تلف المخ

كانبيرا- (أ ش أ):

توصل فريق من العلماء بجامعة سيدني الأسترالية، إلى احتواء سم العنكبوت على بروتين يمكن أن يصبح مفتاحا لعلاج تلف المخ الناجم عن السكتة الدماغية.

وقال العلماء إن البروتين المتواجد في سم العنكبوت يساعد في منع تلف خلايا المخ في أعقاب السكتة الدماغية بين فئران التجارب.

وأجرى العلماء أبحاثهم على ثلاثة عناكب، والتي يمكن أن تقتل لدغتهم الإنسان في غضون 15 دقيقة فقط، وتم استخلاص البروتين من السم، وأطلق عليه اسم Hi1a ليتم تحليله، واكتشاف أنه يشبه مادة كيميائية أخرى في المخ مسئولة عن حماية خلايا المخ.

وأعاد العلماء تكوين البروتين وحقنه في الفئران، ووجدوا أنه منع القنوات الأيونية في الدماغ الحساسة للحمض والتي تلعب دورا هاما في تلف الدماغ بعد السكتات الدماغية.

وأشار الباحثون - في سياق الدراسة التي نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم - إلى أن السكتة الدماغية هي هجوم دماغي خطير وربما مميت، يحدث عندما يتم قطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، أو عندما يقع انفجار لأوعية دموية في الدماغ؛ حيث يعاني حوالي 85% من السكتات الدماغية الناجمة عن انسداد أو تجلط الدم في الشريان أو السفينة التي تزود الدماغ بالأكسجين.