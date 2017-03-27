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محافظ السويس يحيل واقعة المخلفات الطبية للنيابة

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يحيل واقعة المخلفات الطبية للنيابة محافظ السويس يحيل واقعة المخلفات الطبية

السويس- حسام الدين أحمد:
قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إحالة واقعة النفايات الطبية الخطرة بطريق "السويس ـ الإسماعيلية" للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وكان اللواء أحمد حامد، تلقى عدة شكاوى من أهالي القطاع الريفي، بسبب النفايات الطبية الخطرة التى يتم تجميعها من مستشفيات السويس، ولا يتم التخلص منها بشكل آمن، ويتولى عمال المدفن الصحي فرزها وحرقها بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وقرر المحافظ إحالة الواقعة للشؤون القانونية، بعدما أثبتت اللجنة المشتركة والمشكلة من الشؤون القانونية والطب الوقائي، صحة الشكاوى ووجود مخالفات جسيمة في منظومة التخلص من المخلفات، مما يتسبب في أضرار صحية للمواطنين.
وتبين للجنة أن العمال يتولون فرز المخلفات على الأرض بالمدفن، واستخراج بعض الأنواع بدلا من إعدامها في المحرقة، والتخلص من رماد الحرق بدفنه.

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