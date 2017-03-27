تشيلسي يرغب في ضم «باكايوكو» مقابل 35 ملايين جنيه إسترليني

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يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، في ضم الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين.

وأضافت "ذا صن" أن تشيلسي يجهز 35 ملايين جنيه إسترليني لضم باكايوكو صاحب الـ 22 عامًا، لخطفه من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مانشستر يونايتد الذي يعتبره جوزيه مورينيو المدير الفني للشايطين الحمر، خليفة مايكل كاريك قائد الفريق.

وتابعت الصحيفة بأن كونتي يرغب في ضم باكايوكو، الذي شارك في 26 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع موناكو، ليمثل شراكة قوية مع الدولي الفرنسي نيجولو كانتي، لاعب خط وسط البلوز.