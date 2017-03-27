تشيلسي يفتح الباب أمام «هازارد» للرحيل لأحد العملاقين

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي قد توصل لاتفاق مع إدارة ناديه على التفاوض مع العروض التي ستقدم إليه، خاصة من ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن اسم هازارد قد ارتبط بالانتقال لريال مدريد منذ عام مضى، ولكن إدارة البلوز حينها قررت أنه ليس الوقت المناسب لرحيله، وقالت له إنه سيتم فتح المفاوضات بعد عام - أي في الوقت الحالي - ومع ذلك لم يعترض اللاعب على ذلك.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي قد فوض مارينا جرانوفسكايا المدير العام لتشيلسي؛ للاستماع للعروض المقدمة للاعب البلجيكي، وخاصة ريال مدريد، والذي تعلم أن هذا العرض سيكون له الأولوية بسبب اتفاق النادي مع اللاعب قبل عام.

واختتمت الصحيفة الإسبانية أن المدير العام للنادي تحاول أيضا إقناع هازارد بالبقاء؛ خاصة في ظل سخاء مالك النادي رومان أبراموفيتش، والذي قرر صرف 200 مليون يورو للصفقات المقبلة في الصيف، وهو ما يجعل الفريق أقوى، ومن المرجح أن يجعل هازارد يستمر لفترة أخرى.