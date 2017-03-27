برشلونة يستغل راكيتيتش لضم كوتينيو

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يرغب نادي برشلونة الإسباني، في ضم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت "ذا صن" أن مسؤولي برشلونة يرغبون في استخدام لاعب خط وسط الفريق الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، صاحب الـ29 عامًا كطعم لليفربول، للوصول لهدفه كوتينيو، عن طريق صفقة تبادلية.

وِأشارت الصحيفة إلى أن الدولي البرازيلي صاحب الـ24 عامًا تواصل مع وكيل أعماله للانتقال إلى الدوري الإٍسباني "الليجا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن حوارا جمع ثلاثي بين كوتينيو وثنائي برشلونة نيمار ولويس سواريز، خلال فوز المنتخب البرازيلي بأربعة أهداف لهدف، أمام المنتخب الأوروجوياني، على استاد سينتيناريو في الجولة الـ13 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم2018 في روسيا.

وربطت بعض التقارير هذا الاجتماع بين لاعب وسط ليفربول وبين ثنائي برشلونة، برغبة صانع ألعاب أنفيلد رود بارتداء قميص البلاوجرانا في الصيف، على الرغم من أن كوتينيو قد مدد تعاقده مع ليفربول، لكن إغراءات برشلونة قد تدفع البرازيلي للتفكير في الانتقال إلى ملعب كامب نو.

وصرح نيمار عقب اللقاء "بأن كوتينيو سوف يكون مثاليا بالنسبة لبرشلونة، لديه كل مقومات النجاح معنا، أتمنى أن ينضم إلينا".