ميسي يخطط لثورة في سوق انتقالات برشلونة

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قرر مدرب برشلونة لويس إنريكي مغادرة الفريق بنهاية الموسم الحالي؛ ليتدخل ليونيل ميسي ويضع قائمة من اللاعبين، يتوجب على الفريق الكتالوني التعاقد معهم، وقائمة أخرى باللاعبين الذين يتوجب عليهم مغادرة الكامب نو، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميسي يرغب في الإطاحة بكل من أندريه جوميز، ولوكاس دين، وباكو ألكاسير، وأردا توران وجيرمي ماتيو، على أن يتم استبدالهم بخمس لاعبين أخرين يرغب الأرجنتيني في التعاقد معهم.

ويضع ميسي حسب "ديلي ستار"، هيكتور بيليرين لاعب أرسنال، على رأس القائمة؛ لحل مشكلة الظهير الأيمن في البرسا، ولن يقل ثمن اللاعب الإسباني عن 35 مليون إسترليني.

كما يرغب ميسي في التعاقد مع نجم موناكو الحالي بيرناردو سيلفا، والذي يعتبر محط اهتمام ريال مدريد أيضا، وفي خط الأمام يأمل اللاعب الأرجنتيني في ضم 3 وجوه جديدة للفريق هي كيليان مبابي لاعب موناكو وعثمان ديمبلي لاعب دورتموند وأخيرا فينيسوس جونيور لاعب فلامينجو البرازيلي.