عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم نيمار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، أن محادثات تمت بين مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفينجر ريبيرو وكيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني، لضم لاعب البلوجرانا لأروقة اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت "ذا صن" أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في ضم نجم كبير لصفوف الأولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي الدولي البرازلي صاحب الـ25 عامًا، على رأس أولوياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار في حال انضمامه لمانشستر يونايتد سيتقاضى 416 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتابعت أن مانشستر يونايتد الحاصل على 20 لقبًا للدوري الإنجليزي، على استعداد لدفع الشرط الجزائي لنيمار مع برشلونة، المقدر بـ173 ملايين جنيه إسترليني.