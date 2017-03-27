جيرو يفتح الباب أمام العمل مع مورنيو وكونتي

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فتح مهاجم أرسنال أوليفيه جيرو الباب أمام العمل مع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ومدرب تشيلسي أنطونيو كونتي في المستقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة "البريطانية" أن جيرو واجه أرسين فينجر بشعوره بالاستياء من عدم المشاركة كثيرا مع أرسنال هذا الموسم، إلا أن تألقه في مباراة فرنسا الأخيرة في تصفيات كأس العالم التي فاز بها الديوك بثلاثية على لوكسمبورج، سجل منها جيرو هدفين، فتحت الباب أمام احتمالية رحيله إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأوضح جيرو أن الفكرة نفسها جيدة، مشيرا إلى أن أي خبرة جديدة يحصل عليها اللاعب تساعده على التطور، لافتا إلى أنه في فترة تواجده في مونبليه اكتسب عقلية القتال وعدم الاستسلام مع المدرب رينيه جيرارد، وانتهى به الأمر بطلا لفرنسا.

ونجح جيرو في تسجيل 8 أهداف هذا الموسم، وبات يشعر بأنه قدم ما يكفي لكي ينال مكانا أساسيا في تشكيل المدفعجية، والخروج من ظل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وعن ذلك الأمر قال جيرو إن فينجر فسر له عدم مشاركته أساسيا بأنه يسعى إلى خلق توازن دفاعي في الفريق، مشيرا إلى أنه لعب القليل من المباريات مع سانشيز، وفي معظم المباريات الأخرى وجد نفسه أسيرا للقرارات التكتيكية للمدرب الفرنسي.

وأضاف جيرو أنه من الصعب للغاية أن يسجل هدف التعادل الحاسم في مباراة مانشستر يونايتد، ومن ثم لا يشارك بعدها مباشرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ليقرر بعدها التحدث مع فينجر عن استياءه من هذا الأمر.