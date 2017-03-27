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مباحث التموين تكشف مخطط مدير مخزن يتاجر بصحة المستهلكين

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مصراوي Masrawy

مباحث التموين تكشف مخطط مدير مخزن يتاجر بصحة المستهلكين مخزن مواد غذائية

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الإثنين، مخزن مواد غذائية بمنطقة أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتمكنت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية (لانشون - زبادي).

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مدير المخزن يقوم بتجميع كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها بالأسواق بتاريخ صلاحية جديد.

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