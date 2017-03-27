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شاب يمزق جسد والدته في بولاق " عايز فلوس أجيب حشيش "

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شاب يمزق جسد والدته في بولاق " عايز فلوس أجيب حشيش " شاب يمزق جسد والدته في بولاق " عايز فلوس أجيب حشيش "

في جريمة بشعة جديدة لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة في هذه الدنيا التي أصبحت مثل الغابة، بل هي أسوء من الغابة لأن الحيوانات تستحي أن تفعل ببعضها البعض كما سرنا نفعل ببعضنا الآن، فالأم هناك لا يقتلها أبنها أبدا، الأم التي وصانا الله عز وجل أن لانقل لهما أوف ولا ننهرهما، ومع كل ذلك جاء شاب ليقتل امه اليوم ويمزق جسدها بسبب المال لشراء المخدرات.

وكانت البداية والتفاصيل عندما تلقي اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل أمه مستخدما سلاح أبيض  بأكثر من 5 طعنات، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما بعد رفضها إعطاءه فلوس لشراء المخدرات.

هذا وقد نجح فريق المباحث المكلف من ضبط المتهم والذي أرشد علي السلاح الذي استخدمه واعترف بأنه قام بقتل والدته لأنه كان يرغب في الحصول منها علي أموال لرغبته في شراء الحشيش.

 

المصدر:مصرفايف

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