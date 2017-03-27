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5 أشخاص يخطفون عاملًا ويعتدون عليه جنسيًا بالشرقية

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5 أشخاص يخطفون عاملًا ويعتدون عليه جنسيًا بالشرقية 5 أشخاص يخطفون عاملًا ويعتدون عليه جنسيًا بالشرقية

مصراوي Masrawy

5 أشخاص يخطفون عاملًا

الشرقية – فاطمة الديب:
خطف 5 أشخاص بناحية منشأة "أبو عمر"، التابعة لدائرة مركز الحسينية في الشرقية، اليوم الإثنين، عاملا زراعيا، ووثقوه بشجرة، واعتدوا عليه جنسيًا، وقاموا بتصويره عاريًا؛ عقابًا له على اتهامه لأحدهم بسرقة علف من المزرعة التي يعمل بها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ر. م. ع"، 27 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بقرية "منشأة أبو عمر" بالحسينية، يتهم فيه 5 أشخاص بالاعتداء عليه جنسيًا.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 885 جنح الحسينية لسنة 2017، قيام المتهمين "أحمد.ع.ا" و"علاء. ح. ع" و"منصور. الـ. م" و"حمادة.ف.م" و"فرح.ف.م" بخطف المجني عليه، والاعتداء عليه جنسيًا، عقابًا له على مشاهدته أحدهم يسرق علفا من المزرعة.

وتمكن ضباط مباحث الحسينية، من ضبط أحد المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة.

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