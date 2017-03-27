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نقص في الأدوية وغياب موظفين بالوحدات وتعطل جهاز "الأوتوكلاف" بقنا

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نقص في الأدوية وغياب موظفين بالوحدات وتعطل جهاز "الأوتوكلاف" بقنا نقص في الأدوية وغياب موظفين بالوحدات وتعطل جهاز "الأوتوكلاف" بقنا

مصراوي Masrawy

تعطل جهاز الاوتوكلاف الخاص بالوحدة

قنا – أبو المعارف الحفناوي:
أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الإثنين، أن الدكتور راجي تواضروس، وكيل المديرية، يرافقه الدكتور خالد الشريف، مدير إدارة الأسنان، تفقدا اليوم بعض المنشآت الصحية، في إطار حرص المديرية على تقديم خدمة صحية للمواطنين، والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية وتحقيق الانضباط.

ففي الوحدتين الصحيتين لكوم بلال والطويرات، أحيل جميع المتغيبين للشؤون القانونية، وتلاحظ تعطل جهاز الأوتوكلاف الخاص بالوحدة، ووجه وكيل المديرية بسرعه الإصلاح وتعقيم الآلات في أقرب وحدة صحية مؤقتًا، فضلًا عن نقص الأدوية.

كما زار وحدة صحة الأسرة بطوخ، لمتابعة الأعمال القائمة والجارية لنقل مستشفى نقاده إليها، وأيضًا متابعة توافر المستلزمات والأدوية والأمصال بالوحدة، وإحالة جميع المخالفات للشؤون القانونية، وأيضًا زارا مستشفى نقادة المركزي لحل بعض المشكلات الإدارية، ومتابعة موقف المستلزمات والأدوية ومستلزمات الكلى الصناعي وتوفير الأجهزة اللازمة، وإصلاح جهاز الجير الخاص بالأشعة التليفزيونية.

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