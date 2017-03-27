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صدمة جديدة للمواطن المصري ارتفاع أسعار أدوية الضغط بنسبة تتجاوز 100%

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صدمة جديدة للمواطن المصري ارتفاع أسعار أدوية الضغط بنسبة تتجاوز 100% صدمة جديدة للمواطن المصري ارتفاع أسعار أدوية الضغط بنسبة تتجاوز 100%

صدمة جديدة في الشارع المصري، بعد رفع الشركة المتحدة للصيادلة أدوية الضغط بشكل كبير جدا، وذلك القرر جاء في تصريحات شركة الأدوية الصادمة حيث بلغت الزيادة أكثر من 100%، وبتأكيد رفع أدوية الضغط بهذا الشكل سوف يسبب أزمة كبيره لمرضي الضغط، وفي الحقيقة أن زيادة سعر دواء الضغط كان من الأمور المتوقعة بسبب غلاء أسعار جميع الأدوية ولكن ليس بتلك النسبة الكبيرة.

حيث قررت شركة الأدوية المتحدة أن تزيد أسعار أدوية الضغط بنسبة 110% على عقار نيفيلوب بلاس، وهو علاج مخصص لمرضى الضغط وكذلك علاج للقلب، ولقد وصل سعر عقار نيفيلوب بلاس بعد الزيادة إلى21 جنية، بعد أن كان سعر العلاج لايتجاوز العشر جنيهات.

يعد هذا القرار الخاص بزيادة أسعار الضغط وبالأخص عقار نيفيلوب بلاس مخالف للقوانين، وذلك وفقا لتصريح الدكتور صبحي الكردي وهو المسئول عن اللجنة الخاصة بالصيدليات، لأن هذا العقار من العقارات القديمة والتي لايسمح القانون بزيادة الأسعار عليها.

كما كشف الدكتور صلاح الكردي عن طبيعية قرار رفع أسعار الأدوية، حيث قال أن القرار يشمل زيادة أسعار الأدوية المصنعة بعد صدور القرار برفع الأسعار، ولكن الذي يحدث أن شركات الأدوية تقوم بتخزين الأدوية وبعد ذلك يتم طرحها بعد زيادة السعر من أجل تحقيق الأرباح، بجانب أن معظم علب الأدوية الأن تجدها تحمل تسعرتين أحدهم قديمة والأخري حديثة ويجب حذف السعر القديم.

 

المصدر:مصرفايف

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