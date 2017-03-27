أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

مخرج «المتزوجون» الذي وهب حياته للمسرح.. 11 معلومة عن حسن عبد السلام

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

له أيادِ بيضاء على المسرح المصري، حيث أثراه بعدد كبير من المسرحيات، تعد هي الأشهر في تاريخه، بعد أن تخلى عن حلم التمثيل، الذي طالما تمنى أن يحترفه، وقرر أن يسخر جهده ودراسته للمسرح.

"التحرير لايف" يرصد لكم 11 معلومة عن المخرج الراحل حسن عبد السلام، وذلك في التقرير التالي.
1- ولد في 27 مارس عام 1927.

2- تلقى تعليمه في المدرسة الخديوية.

3- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953.

a27

4- مثل في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: "شارع المواردي الجزء الأول، ورضا بوند، وشباب اليوم، والشبيهان، والسكرية، وسيد درويش، واعترافات امرأة".

5- عمل بوزارة التربية والتعليم مفتشًا للمسرح. 

6- تمنى الاستمرار في مهنة التمثيل لكنه اتجه بعد ذلك للإخراج.

7- عين مخرجًا لمصلحة الفن للفرقة النموذجية عام 1955. 

7- أخرج ما يزيد عن 70 مسرحية أبرزها: "المتزوجون"، و"امبراطور عماد الدين"، و"ربع دستة أشرار"، وألف مسرحيتين هما "الصغيرة"، و" ابتسامة وراء قضبان".

8- لُقب بشيخ المخرجين المسرحيين. 

9- نال عددًا من التكريمات، أبرزها عند افتتاح المهرجان التاسع عشر لنوادي المسرح المصري عام 2009، وكذلك تم تكريمه عام 2010 في يوم الوفاء للمسرح الحديث بالقاهرة.

10-  تزوج أكثر من مرة، وله تجربة زواج واحدة من الوسط الفني مع الممثلة والمطربة الراحلة هدى سلطان.

11- توفي في 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز 86 عامًا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي