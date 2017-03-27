مخرج «المتزوجون» الذي وهب حياته للمسرح.. 11 معلومة عن حسن عبد السلام

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له أيادِ بيضاء على المسرح المصري، حيث أثراه بعدد كبير من المسرحيات، تعد هي الأشهر في تاريخه، بعد أن تخلى عن حلم التمثيل، الذي طالما تمنى أن يحترفه، وقرر أن يسخر جهده ودراسته للمسرح.

"التحرير لايف" يرصد لكم 11 معلومة عن المخرج الراحل حسن عبد السلام، وذلك في التقرير التالي.

1- ولد في 27 مارس عام 1927.

2- تلقى تعليمه في المدرسة الخديوية.

3- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953.

4- مثل في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: "شارع المواردي الجزء الأول، ورضا بوند، وشباب اليوم، والشبيهان، والسكرية، وسيد درويش، واعترافات امرأة".

5- عمل بوزارة التربية والتعليم مفتشًا للمسرح.

6- تمنى الاستمرار في مهنة التمثيل لكنه اتجه بعد ذلك للإخراج.

7- عين مخرجًا لمصلحة الفن للفرقة النموذجية عام 1955.

7- أخرج ما يزيد عن 70 مسرحية أبرزها: "المتزوجون"، و"امبراطور عماد الدين"، و"ربع دستة أشرار"، وألف مسرحيتين هما "الصغيرة"، و" ابتسامة وراء قضبان".

8- لُقب بشيخ المخرجين المسرحيين.

9- نال عددًا من التكريمات، أبرزها عند افتتاح المهرجان التاسع عشر لنوادي المسرح المصري عام 2009، وكذلك تم تكريمه عام 2010 في يوم الوفاء للمسرح الحديث بالقاهرة.

10- تزوج أكثر من مرة، وله تجربة زواج واحدة من الوسط الفني مع الممثلة والمطربة الراحلة هدى سلطان.

11- توفي في 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز 86 عامًا.