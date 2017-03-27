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بالصور || الأهالي يقطعون السكك الحديدية ويتهمون الجن بحرق منازلهم بالدقهلية

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بالصور || الأهالي يقطعون السكك الحديدية ويتهمون الجن بحرق منازلهم بالدقهلية بالصور || الأهالي يقطعون السكك الحديدية ويتهمون الجن بحرق منازلهم بالدقهلية

قام أهالي قرية "منشية " التابعة للوحدات المحلية التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بقطع طرق السكك الحديدية أعتراضا منهم علي حرق أحد البيوت داخل الشارع الذين يقيمون به لشكل يومي وهذا ما يصيبهم بالرعب والزعر.

وطالبوا الأهالي وزير الأوقاف والأزهر بالتدخل لوجود حل لهم في هذا البيت الذي أحضروا له الكثير من الشيوخ وكل منهم له وجهة نظر مختلفة فمنهم من يقول أنه جن يسكن البيت ومنهم من يقول أن الجن الذي يسكن في البيت غاضب من أهله ومنهم من يقول أن هناك ناس مسلطة عليكم العفاريت لترك هذا المنزل.

وتابعوا أننا أثناء الليل نسمع صوت زلط وطوب يتساقط فنخرج مسرعين فنشاهد دخان كثير ثم يبدأ في ينقلب إلي حريق هائل يفحم الجدران.

المنزل المحروق

المنزل المحروق

 

 

المصدر:مصرفايف

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