بالفيديو || تحذير من تناول هذا النوع من الأسماك ” اللي هياكلها هيموت ”

سمر العشري

خلال تقديمه برنامج ” العاشرة مساءً ”، الذي يذاع يومياً على فضائية ” دريم “، حذر الإعلامى وائل الإبراشي في حلقة أمس الأحد الموافق 26 مارس 2017 من تناول نوع معين من الأسماك انتشر مؤخراً في أسواق السمك.

حذر الإعلامي وائل الإبراشي المواطنين، من خطورة تناول سمكة (الأرنب)، التي تشتهر بين الصيادين بإسم (القراض)، وانتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة في الأسواق، مؤكداً أنها سامة.

أضاف الإبراشي، أن هذه السمكة تحتوي على سم يتواجد تحديداً في الكبد والرأس، يموت الشخص بعد تناولها بفترة صغيرة جداً، وتابع: ” اللي مش هيموت من سمكة الأرنب، هيموت من الكيماوي، والصرف الصحي، اللي بيتصرف في كل بحيرات مصر.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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