أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو || تحذير من تناول هذا النوع من الأسماك ” اللي هياكلها هيموت ”

Google+ Print
بالفيديو || تحذير من تناول هذا النوع من الأسماك ” اللي هياكلها هيموت ” بالفيديو || تحذير من تناول هذا النوع من الأسماك ” اللي هياكلها هيموت ”

خلال تقديمه برنامج ” العاشرة مساءً ”، الذي يذاع يومياً على فضائية ” دريم “، حذر الإعلامى وائل الإبراشي في حلقة أمس الأحد الموافق 26 مارس 2017 من تناول نوع معين من الأسماك انتشر مؤخراً في أسواق السمك.

حذر الإعلامي وائل الإبراشي المواطنين، من خطورة تناول سمكة (الأرنب)، التي تشتهر بين الصيادين بإسم (القراض)، وانتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة في الأسواق، مؤكداً أنها سامة.

أضاف الإبراشي، أن هذه السمكة تحتوي على سم يتواجد تحديداً في الكبد والرأس، يموت الشخص بعد تناولها بفترة صغيرة جداً، وتابع: ” اللي مش هيموت من سمكة الأرنب، هيموت من الكيماوي، والصرف الصحي، اللي بيتصرف في كل بحيرات .

 

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر