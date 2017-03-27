بالفيديو || "كارثة" بعد فضيحة المدرسة الثانوية والحفل الفاضح العاري .. الشركة المنظمة تفجر مفاجأة حول هذا الحفل

سمر العشري

قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات لحفل بإحدى المدارس الدولية في مصر الجديدة، وظهر في الصور والفيديوهات التي تم تداولها فرقة روسية، قدمت حفلاً أقل ما يقال عنه أنه فاضح حيث ظهرت الفتيات بصورة فاضحة عارية وملابس مثيرة، الأمر الذي اثار استياء جميع المصريين والنشطاء.

وقامت وزارة التربية والتعليم بإحالة إدارة المدرسة للتحقيق للكشف عن ملابسات تلك الواقعة الكارثية، وقال مسؤول الشؤون القانونية للشركة المنظمة للحفل الفاضح الذي لا يقام إلا لسن معين +18، “مصطفى يوسف” أن الحفل ليس به شئ فاضح أو مخل للآداب وهو حفل رقص عادي جداً.

وأضاف قائلاً أننا استخرجنا جميع التصاريح اللازمة، وأن الطلاب هم الذين نظموا الحفل وعلى نفقتهم الخاصة، وأن هذا الحفل تم منذ عام تقريباً وليس الآن، وقال وليد أبو شقره رئيس مجلس إدارة المدرسة أن المدرسة لا علاقة لها بهذا الحفل الإطلاقاً وأن الطلاب هم من أقاموه.

المصدر:مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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