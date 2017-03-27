أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو || "كارثة" بعد فضيحة المدرسة الثانوية والحفل الفاضح العاري .. الشركة المنظمة تفجر مفاجأة حول هذا الحفل

Google+ Print
بالفيديو || "كارثة" بعد فضيحة المدرسة الثانوية والحفل الفاضح العاري .. الشركة المنظمة تفجر مفاجأة حول هذا الحفل بالفيديو || "كارثة" بعد فضيحة المدرسة الثانوية والحفل الفاضح العاري .. الشركة المنظمة تفجر مفاجأة حول هذا الحفل

قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات لحفل بإحدى المدارس الدولية في الجديدة، وظهر في الصور والفيديوهات التي تم تداولها فرقة روسية، قدمت حفلاً أقل ما يقال عنه أنه فاضح حيث ظهرت الفتيات بصورة فاضحة عارية وملابس مثيرة، الأمر الذي اثار استياء جميع المصريين والنشطاء.

وقامت  وزارة التربية والتعليم بإحالة إدارة المدرسة للتحقيق للكشف عن ملابسات تلك الواقعة الكارثية، وقال مسؤول الشؤون القانونية للشركة المنظمة للحفل الفاضح الذي لا يقام إلا لسن معين +18، “مصطفى يوسف” أن الحفل ليس به شئ فاضح أو مخل للآداب وهو حفل رقص عادي جداً.

وأضاف قائلاً أننا استخرجنا جميع التصاريح اللازمة، وأن الطلاب هم الذين نظموا الحفل وعلى نفقتهم الخاصة، وأن هذا الحفل تم منذ عام تقريباً وليس الآن، وقال وليد أبو شقره رئيس مجلس إدارة المدرسة أن المدرسة لا علاقة لها بهذا الحفل الإطلاقاً وأن الطلاب هم من أقاموه.

 

المصدر:مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر