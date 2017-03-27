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مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل سائق توك توك بالطالبية

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مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل سائق توك توك بالطالبية مباحث الجيزة تكشف لغز مقتل سائق توك توك بالطالبية

مصراوي Masrawy

لغز مقتل سائق توك توك بالطالبية

كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على مسجل خطر؛ تبين تورطه في سرقة الدراجات النارية "توك توك"، وقتل مالكيها.
وكشت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم سبق اتهامه في عدة وقائع سرقة، وأنه متورط في قضيتي قتل وسرقة "توك توك" بمنطقتي الطالبية وبولاق الدكرور.
وأقر المتهم بصحة التحريات، وأرشد عن أماكن ارتكاب جرائمه، وأماكن تصريف المسروقات، حيث أمكن إعادتها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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