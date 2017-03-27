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استنفار أمني بمحكمة جنايات الزقازيق استعدادًا لمحاكمة 9 محامين

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استنفار أمني بمحكمة جنايات الزقازيق استعدادًا لمحاكمة 9 محامين استنفار أمني بمحكمة جنايات الزقازيق استعدادًا لمحاكمة 9 محامين

مصراوي Masrawy

استعدادًا لمحاكمة 9 محامين

الشرقية – فاطمة الديب:
يشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، استنفارا أمنيا مكثفا، استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمة 9 محامين بمدينة أبوكبير، لاتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبوكبير العامة ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة.
يحضر جلسة المحاكمة، عدد كبير من القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في مقدمتهم اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، فيما وصل منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى مقر المحكمة، لترأس هيئة الدفاع عن المحامين التسعة.
كانت مباحث أبوكبير، ألقت القبض على اثنين من المحامين، وألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على ثلاثة آخرين، بمناطق مرسى مطروح، ورأس البر، بعد صدور قرار ضبط وإحضار 9 محامين، على ذمة تحقيقات النيابة العامة.
ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بغرض احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال لعنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.
كما وجهت النيابة، للمتهمين، تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبوكبير، المستشار بدر الشافعي.

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