وزراة الداخلية المصرية || تعلن موعد تقديم طلبات حج القرعة 2017 .. تعرف علي الأوراق المطلوبة

سمر العشري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيانها الرسمي، عن بداية تقديم طلبات حج القرعة 2017 ابتدأ من يوم 19مارس2017 وسوف تنتهي المدة يوم 30 مارس2017، وسوف تقدم طلبات حج القرعة 2017 في جميع أنحاء الجمهورية في مركز الشرطة والمديريات، ويجب تقديم الطلبات خلال ساعات العمل الرسمية.

سوف يتم تحصيل رسوم حج القرعه2017، وفقا لبيان وزارة الداخلية على دفعتين سوف يتم تحصيل الدفعة الأولي في الفترة من 10أبريل إلى يوم 20 من شهر أبريل، وقيمتها 30 ألف جنية وبعد الإنتهاء من التعاقدات مع دولة السعودية الشقيقة سوف يتم تحديد الميعاد الخاص بتقديم الدفعة الثانية من رسوم حج القرعة 2017، من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني للشئون الإدارية.

الأوراق المطلوبة في تقديم طلبات حج القرعة 2017 :

تقديم جواز السفر الخاص بالحاج وأيضا جواز سفر المرافق ويجب أن يكون ساري المفعول مدة لاتقل عن عام.

إذا كانت سيدة يجب أن يتم إرفاق جواز المحرم مع جواز السفر الخاص بها.

إرفاق 2 من الصور الشخصية ذات الخلفية البيضاء، قياس 4*6 وتكون الصور حديثة ويكون مدون عليها بيانات الحاج بالخلف.

موقف الحاج من التجنيد هو ومرافقة.

يجب أن يتم إرفاق البطاقة الصحية للحاج الخاص بحصولة على التطعيمات، مثل الأنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي والحمي الشوكية.

أخذ الموافقات الرسمية على السفر، من جهات العمل.

الخدمات المقدمة من الوزارة للمتقدمين لحج القرعة 2017 :

متاح للمواطنين سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أوخارجها تقديم طلبات حج القرعة2017، من خلال موقع الوزارة من هنا.

تم التعاقد مع العديد من شركات التأمين، وذلك من أجل التأمين على حياة الحجاج من خلال وثيقة جماعية، مقابل مبلغ بسيط في حال وفاة الحاج أو حصول أى نوع من العجز الكلى أو الجزئي، يحصل الحاج أو ورثته على التأمين.

التعاقد مع أفضل شركات نقل الحجاج سواء كان برا أو جوا، وتقديم أفضل خدمات ووسائل الأمان والراحة بجانب تخفيف الجانب المادي عن الحجاج.

تخصيص 10% من الحصة المخصصة للحج لكبار السن بدون الخضوع لقرعة الحج، وذلك من أجل التيسير عليهم وتكون الأولوية للمتقدم في العمر.

التنسيق بين الجانب السعودي والمصري، من أجل الحصول على تأشيرات الحج مبكرا من خلال شبكة الانترنت.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads