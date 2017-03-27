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البنا يبحث مشاركة الاتحاد الأوروبي في الـ«1.5 مليون فدان»

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البنا يبحث مشاركة الاتحاد الأوروبي في الـ«1.5 مليون فدان» البنا يبحث مشاركة الاتحاد الأوروبي في الـ«1.5 مليون فدان»

التحرير

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استقبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "إيفان سور كوش" رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات التعاون الزراعي المشتركة بين الجانبين.

وبحث الجانبان إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي ومشاركته في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الثروة الحيوانية وصناعتها في مصر، فضلاً عن مشروعات ترشيد استخدامات المياه المستخدمة في الري.

وأكد وزير الزراعة أن هناك اهتماما في الوقت الحالي بالعمل على تنمية القرية المصرية، لتعود إلى سابق عهدها كقرية منتجة، تساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية، مما يساهم أيضًا في زيادة دخل صغار المزارعين، بزيادة إنتاجيتهم.

وأوضح البنا أن هناك اهتمامًا كبيرًا، أيضًا، بالمشروعات الخاصة بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، فضلًا عن الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، كذلك استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتأمين غذاء المصريين.

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