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رئيس المصرية للاتصالات ينفي استقالته ويحضر الجمعية العمومية غدًا

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رئيس المصرية للاتصالات ينفي استقالته ويحضر الجمعية العمومية غدًا رئيس المصرية للاتصالات ينفي استقالته ويحضر الجمعية العمومية غدًا

التحرير

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نفى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس تامر جاد الله، ما أثير حول تقدمه باستقالته اليوم لوزير الاتصالات ومجلس الإدارة لإعفاءه من منصبه على خلفية ضغوط يتعرض لها، حيث يتهمه البعض بتحقيق أرباح منخفضه للشركة.

وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالية تولي أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين لمنصب الرئيس التنفيذي خلفًا لجادالله، لكنه أكد لـ"التحرير" أنه مستمر في منصبه وسوف يحضر الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا لبحث القوائم المالية للشركة.

يُذكر أن تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تمكن من الحصول على رخصة للهاتف المحمول والتي كان يطالب بها عشرات الآلاف من الموظفين بالشركة.

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التحرير

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