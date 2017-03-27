أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق المحلية والعالمية

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، استقرارًا نسبيًا، متأثرة باستقرار أسعار الدولار ليسجل عيار 21 نحو 626 جنيهًا للجرام بالمحال التجارية.

بينما سجل عيار 24 نحو 715 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 537 جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 417 جنيهًا للجرام، فيما سجلت أوقية الذهب بالمحال التجارية نحو 22.250 جنيه، وكيلو الذهب نحو 715.429 جنيه والجنيه الذهب نحو 5.008 جنيه.

فيما تأثرت الأسعار قليلًا بأسواق المال ليسجل عيار 21 نحو 637.86 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 728.97 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 546.73 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 425.23 جنيه للجرام.

أما الأوقية فقد سجلت بأسواق المال العالمية نحو 22.671 جنيه، وكيلو الذهب نحو 728.966 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.103 جنيه.