القاهرة تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومديري المديريات ونواب المحافظ ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للمحافظة ورؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللازم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها في الفترة من 2 إبريل وحتى 5 إبريل 2017، مع تذليل أي معوقات قد تواجه الحملة.

وصرح الكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية بأن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وأضاف الخطيب أن المديرية قامت بتجهيز فرق صحية ثابتة ومتحركة لتجوب الشوارع، كما تم توفير السيارات الخاصة بانتقال المشرفين على تنفيذ الحملة وتدريب قيادات إدارة الشئون الوقائية والعاملين بالمناطق الطبية التابعة لها من أطباء ومراقبين صحيين وتمريض وثقافة صحية وصيادلة والمتطوعين على أعمال الحملة.

كما تم التنبيه على الوحدات الصحية بتعليق اللافتات الخاصة بالحملة والتي تم توفيرها بكل مقر في أماكن واضحة للإعلان عن الحملة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، ورؤساء الأحياء لتسهيل مهام القائمين على الحملة والإعلان عن أهميتها.