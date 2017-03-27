«الجنايات» تبرئ ضابطين من كسر ذراع محامي وبتر إصبع طفلة بسوهاج

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، ببراءة كل من النقيب أحمد خلف السيد عبد الكريم رئيس مباحث مركز طما الأسبق ومديرية أمن القليوبية حاليا، والنقيب مازن نبوي سعد عبد الصمد معاون المباحث بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حاليا، من اتهامهما بكسر ذراع محامي وبتر إصبع طفلة.



ترجع أحداث القضية إلى 28 ديسمبر 2016 فـي واقعة المحضر رقم 2093 إداري مركز شرطة طما لسنة 2015، والمعاد قيده برقم 12241 جنايات طما لسنة 2016 كلي رقم 1730 شمال سوهاج؛ بشأن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع الأربعين بين بعض أفراد عائلتي "هريدي" و"إسماعيل"، وقيام المدعو حسن إسماعيل أبو النصر 62 سنة (ينتمي لعائلة إسماعيل) بالتعدي على القوات، وكل من النقيب أحمد خلف السيد عبد الكريم رئيس مباحث مركز طما السابق والنقيب مازن نبوي سعد عبد الصمد معاون مباحث المركز السابق، اعتراضا منه على تدخلهم لضبط طرفي المشاجرة.



تم اصطحابه لمركز الشرطة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله، واتهم الضباط سالفي الذكر بالتعدي عليه بالضرب وإصابته "كسر بعظمة الزند الأيمن وسحجات وكدمات بالرقبة"، واتهام المدعوة نجلاء رأفت محروس عمار 25 سنة، وتقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجلتها الطفلة ملك معتصم إسماعيل 4 سنوات نجلة شقيقه، وإحداث إصابتها "بتر بالإصبع الثالث للقدم اليمنى"، وما قررته النيابة العامة إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.